Испанский KFC прорекламировал бургер с беконом с помощью свинки Пеппы

Испанский филиал сети быстрого питания KFC прорекламировал бургер с беконом, использовав образ свинки Пеппы. Провокационный пост разместили в его аккаунте в соцсети X.
На картинке изображена Пеппа, красная стрелка от которой указывает на бургер.
«Ням-ням», — подписали создатели.
Большинство подписчиков подобный креатив рассмешил.
В 2022 году сеть уже отмечалась скандальной рекламой. Немецкий ресторан разослал промоакцию, предложив посетителям «побаловать себя хрустящей курочкой с нежнейшим соусом» в годовщину Хрустальной ночи. Позже представители компании осознали ошибку и отправили вслед письма с извинениями.
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