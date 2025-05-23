Испанский KFC прорекламировал бургер с беконом с помощью свинки Пеппы

Соцсети
Фото: Соцсети

Испанский филиал сети быстрого питания KFC прорекламировал бургер с беконом, использовав образ свинки Пеппы. Провокационный пост разместили в его аккаунте в соцсети X.

На картинке изображена Пеппа, красная стрелка от которой указывает на бургер.

«Ням-ням», — подписали создатели.

Большинство подписчиков подобный креатив рассмешил.

В 2022 году сеть уже отмечалась скандальной рекламой. Немецкий ресторан разослал промоакцию, предложив посетителям «побаловать себя хрустящей курочкой с нежнейшим соусом» в годовщину Хрустальной ночи. Позже представители компании осознали ошибку и отправили вслед письма с извинениями.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте