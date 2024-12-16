Инвестор Ходченков посоветовал тем, кто желает совершить крупную покупку, вкладывать деньги в криптовалюты

Инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков в разговоре с RuNews24.ru рассказал россиянам, как накопить нужную сумму на крупную покупку.
По словам эксперта, вложение средств в криптовалюты является самым действенным способом. Этот вариант дает реальную возможность заработать крупную сумму в короткие сроки.
Тем, кто не рискует вкладывать средства в криптовалюты, Ходченков посоветовал открыть сберегательный счет. Именно он поможет избежать соблазна потратить деньги на другие нужды. Как заметил инвестор, сейчас многие банки предлагают специальные высокодоходные сберегательные счета. Это способ накопления является стабильным и менее рискованным.
Умение собирать деньги на крупную покупку Ходченков назвал важным шагом на пути к финансовой независимости и достижению желаемого.
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