Интересный казус с волосами Шурика обнаружили в «Кавказской пленнице»

В кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» зрители нашли киноляп с волосами главного героя Шурика. В каждой сцене у него меняется оттенок волос, рассказал РБК Life.
В начале картины герой Александра Демьяненко представлен пепельным блондином, затем его шевелюра становится пшеничного цвета. Смена оттенка происходит практически в каждой сцене.
Издание нашло объяснение этим метаморфозам. Актер Александр Демьяненко — брюнет, для съемок ему пришлось перекраситься в блондина. Съемки длились несколько месяцев и гримерам приходилось подкрашивать волосы артиста. А так как съемки шли не в хронологическом порядке, то прическа героя менялась почти в каждой сцене.
Ранее зрители обнаружили несколько киноляпов в сцене, где Трус в исполнении Георгия Вицина продает билеты на танцевальный урок и присваивает себе часть прибыли.