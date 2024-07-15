Интересный казус с волосами Шурика обнаружили в «Кавказской пленнице»

РБК: у Шурика в «Кавказской пленнице» в каждой сцене меняется цвет волос

Фото: РИА «Новости»

В кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» зрители нашли киноляп с волосами главного героя Шурика. В каждой сцене у него меняется оттенок волос, рассказал РБК Life.

В начале картины герой Александра Демьяненко представлен пепельным блондином, затем его шевелюра становится пшеничного цвета. Смена оттенка происходит практически в каждой сцене.

Издание нашло объяснение этим метаморфозам. Актер Александр Демьяненко — брюнет, для съемок ему пришлось перекраситься в блондина. Съемки длились несколько месяцев и гримерам приходилось подкрашивать волосы артиста. А так как съемки шли не в хронологическом порядке, то прическа героя менялась почти в каждой сцене.

Фото: РИА «Новости»
1/3
Фото: РИА «Новости»
2/3
Фото: РИА «Новости»
3/3

Ранее зрители обнаружили несколько киноляпов в сцене, где Трус в исполнении Георгия Вицина продает билеты на танцевальный урок и присваивает себе часть прибыли.

Евро-2024 завершился: победила Испания, победил футбол

Метили в Трампа — попали в Америку

«Куда навел, туда и полетела». Стрелка для покушения на Трампа могли обучить за три часа

Легкое мужчины разорвалось из-за веселящего газа. Чем опасен гелий?

Сакральная жертва и мученик системы. Президентство Трампа стало неизбежным

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте