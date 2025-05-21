Инструктор Гришин посоветовал брать в поход не только аптечку, но и наличные деньги

Инструктор Александр Гришин рассказал «ТСН24» , что поход — это возможность проверить себя. Он указал россиянам, что необходимо иметь с собой.

Организаторы выбирают маршруты, удаленные от населенных пунктов и без интернета, чтобы участники могли переключиться. Подготовка — очень важный этап, ведь если что-то забыть, то придется обходиться без этого до конца похода.

«Обычно организаторы предоставляют списки вещей для похода в соответствии со временем года. Не нужно покупать дорогое профоборудование, но собрать весь список — это важно», — сообщил эксперт.

Важнейшие предметы, подлежащие упаковке в водонепроницаемый контейнер, включают паспорт гражданина и страховой полис, наличные деньги. Следует позаботиться о личном аптечном комплекте, куда обязательно включить пластырь, лекарства индивидуальной необходимости, детские кремы и защитные средства от солнца.

Путешественникам пригодятся столовые принадлежности, которые удобно носить с собой: металлическая кружка, ложка, миска и острый складной нож. Практичными аксессуарами станут туристический фонарь, гигиенические наборы, состоящие из зубной пасты и щетки, влажных салфеток, бумажных полотенец и антисептических жидкостей. Также не лишним окажется полотенце, репеллент от насекомых и емкость для запасов питьевой воды.