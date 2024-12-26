По всей России массово начали закрываться салоны маникюра. Цены на такую услугу за год поднялись на 12%, но сам бизнес остается нерентабельным. Основатель и президент сети салонов красоты «Персона», глава Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов рассказал на стриме ведущей 360.ru Регине Ореховой, что причин для этого несколько.

Нехватка мастеров может быть обусловлена отъездом иностранных специалистов. Также развивается тренд на натуральную внешность, что негативно сказывается на бьюти-индустрии.

Работать стало невыгодно

По словам Стоянова, тенденция на закрытие маникюрных салонов длится уже не год, а как минимум два.

«Первая причина — Центробанк поднял ставку. И вы можете спросить, а как это сказывается на индустрии? Наш клиент бьюти-услуг с пятого места потребления передвинул на девятое. Деньги отнес на депозиты и ждет теперь, когда эти деньги ему с процентами вернутся», — объяснил специалист.

Кроме того, добавил Игорь Стоянов, на индустрию повлиял и курс доллара. Хорошие мастера из ближнего зарубежья, Киргизии, Казахстана, Туркмении, Таджикистана, посчитали, что им выгоднее работать на родине, а не переводить выручку в России сначала в доллары и затем уже перевозить эти средства на родину.