Индустрия «ноготочков» в Москве загибается. Основатель «Персоны» — о «русском маникюре»
По всей России массово начали закрываться салоны маникюра. Цены на такую услугу за год поднялись на 12%, но сам бизнес остается нерентабельным. Основатель и президент сети салонов красоты «Персона», глава Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов рассказал на стриме ведущей 360.ru Регине Ореховой, что причин для этого несколько.
Нехватка мастеров может быть обусловлена отъездом иностранных специалистов. Также развивается тренд на натуральную внешность, что негативно сказывается на бьюти-индустрии.
Работать стало невыгодно
По словам Стоянова, тенденция на закрытие маникюрных салонов длится уже не год, а как минимум два.
«Первая причина — Центробанк поднял ставку. И вы можете спросить, а как это сказывается на индустрии? Наш клиент бьюти-услуг с пятого места потребления передвинул на девятое. Деньги отнес на депозиты и ждет теперь, когда эти деньги ему с процентами вернутся», — объяснил специалист.
Кроме того, добавил Игорь Стоянов, на индустрию повлиял и курс доллара. Хорошие мастера из ближнего зарубежья, Киргизии, Казахстана, Туркмении, Таджикистана, посчитали, что им выгоднее работать на родине, а не переводить выручку в России сначала в доллары и затем уже перевозить эти средства на родину.
Рынок перегрелся
«Маникюрные студии перегрели рынок сами. Это Красный океан. Их очень много. И они реально закрываются. Особенно терпят крах большие сети. Ну и четвертое. Действительно, есть тренд на обычные чистые ухоженные руки, обрезной известный русский маникюр, за которым очереди на Западе», — отметил Стоянов.
По его словам, реклама «русского маникюра» сейчас значится на вывесках во всех странах мира.
«Единственное, чего хотят женщины в мире, это простой русский маникюр обрезной, без гель-лака. Без шеллака, без накладных ногтей. Да здравствует натуральное все, российское — добро пожаловать», — резюмировал Игорь Стоянов.
Ранее британцев шокировала реклама российского маникюрного салона.