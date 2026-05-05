Илон Маск вновь обратился к творчеству Достоевского

Рассуждения русского писателя Федора Достоевского о жизненном предназначении оказались близки американскому бизнесмену Илону Маску. Он респостнул цитату из романа «Неточка Незванова» в соцсети X .

Маск разделил мнение интернет-пользователя с ником Заратустра. Автор заявил, что Достоевский уловил суть современного нищающего прогрессивного деятеля, и привел цитату из неоконченного романа середины XIX века, позже переизданного в жанре повести.

«Ты чувствовал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда», — писал Достоевский.

Ранее Маск уже обращался к творчеству классика. Комментируя уголовное дело Егора Крючкова, он упомянул «Преступление и наказание» Достоевского.