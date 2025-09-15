Художница Довлатова высказала мнение, что созданные нейросетями работы не могут заменить цифровые шоу

Архитектор и VR-художница Олеся Довлатова в беседе с сайтом «Страсти» объяснила, почему работы, созданные нейросетями, не могут заменить интерактивные цифровые шоу, которые делают профессионалы.

Олеся Довлатова подчеркнула, что нейросети могут генерировать иллюстрации по запросам пользователей, но это не то же самое, что работа VR-художника. «Я не просто создаю изображение, а погружаю зрителя в процесс рождения искусства здесь и сейчас», — отметила она.

По словам Олеси Довлатовой, VR-художники соединяют технологии и творчество, позволяя зрителям не только видеть результат, но и чувствовать процесс его создания. Это требует постоянного развития и обучения, поскольку технологии быстро меняются.