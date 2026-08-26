HR-директор Романова посоветовала начинать день с кофе и соцсетей

Романова объяснила, что требование приступать к задачам с первой минуты может снизить продуктивность. Большинству людей нужно 10–15 минут, чтобы переключиться с дороги и домашних дел на рабочий ритм, передает RT.

Эксперт назвала полезными утренними ритуалами чашку кофе или чая, короткое общение с коллегами и наведение порядка на рабочем месте. Такие действия помогают настроиться на день и сосредоточиться.

Несколько минут в соцсетях также могут помочь сменить контекст, но не должны заменять работу. Романова посоветовала планировать день по правилу «1-3-5»: выбрать одну главную задачу, три дела средней важности и пять небольших. Она также рекомендовала проверить календарь, отменить лишние встречи и выделить время на приоритетные задачи.