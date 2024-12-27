Хотите выжить в авиакатастрофе? Пять советов эксперта по выживанию, которые спасут жизнь

Летать боятся многие, ведь авиакатастрофу не предугадаешь. Но страх этот иррационален и преодолеть его можно — более того, реально и повысить свои шансы выжить при падении самолета. Эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал Пятому каналу , как нужно вести себя в такой ситуации, чтобы минимизировать травмы.

Выбирайте место с умом и заранее

По словам Халилова, выбор места в самолете — первый шаг к повышению шансов на выживание. Статистика показывает, что пассажиры, сидящие в хвостовой части самолета, выживают чаще остальных. Здесь отсутствует топливо, а значит, снижен риск пожара.

Однако для быстрой эвакуации лучше выбирать места ближе к аварийным выходам. Специалисты называют это «правилом пяти рядов»: люди, сидящие в этих зонах, статистически имеют больше шансов покинуть самолет вовремя.

Кроме того, рекомендуется выбирать места у прохода, чтобы избежать препятствий в случае эвакуации.

Как действовать в падающем самолете

Ключевыми моментами полета считаются взлет и посадка, когда вероятность аварии особенно высока. Важно заранее надеть удобную обувь, а все ценные вещи разложить в карманы и застегнуть их.

Одежда также имеет значение: предпочтительнее натуральные ткани, кроссовки и джинсы вместо юбок и каблуков.