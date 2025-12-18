На никель-кобальтовом месторождении Лунхуа в Гуанси-Чжуанском автономном районе китайские геологи обнаружили новый минерал, получивший название цзиньсюй. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Hong Kong 01 .

Минерал представляет собой сульфид никеля, висмута, сурьмы и мышьяка. Его официально зарегистрировали после голосования комиссии по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной минералогической ассоциации.

По словам руководителя лаборатории теории и технологий глубинной разведки полезных ископаемых Янь Цзяюна, цзиньсюй образовался в результате замещения ранее сформированных никельсодержащих минералов.