Холдинг News Media завил о новом названии News Media Holding после ребрендинга

Медиахолдинг News Media провел ребрендинг и стал называться News Media Holding. Основная цель данного изменения — сформировать и укрепить новый имидж компании, донести до аудитории ее ценности, а также усилить бренд. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе холдинга.

Медиахолдинг News Media провел ребрендинг и стал называться News Media Holding. Основная цель данного изменения — сформировать и укрепить новый имидж компании, донести до аудитории ее ценности, а также усилить бренд. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе холдинга.

News Media Holding занимает лидирующие позиции в сфере новых медиа, объединяя активы, ориентированные на современные каналы коммуникации, создание эксклюзивного контента и борьбу с дезинформацией, а также поддерживая диалог с аудиторией на понятном им уровне. На протяжении многих лет холдинг находится на передовых позициях в индустрии новых медиа, развивая ее и предлагая продукты, соответствующие потребностям и ценностям своей аудитории. Переименование стало логичным шагом, закрепляющим позицию News Media как холдинга нового поколения.

«За последнее время Холдинг прошел большой путь, а наша уникальная команда профессионалов проделала колоссальную работу по созданию глобальных медиапроектов. Мы добавили Holding в название бренда, чтобы показать, что наши проекты входят в большую группу компаний, которая стала лидером отрасли. <…> Mash и SHOT сегодня в ТОПе по цитируемости и охватам, как и наше издание LIFE, которое входит в ТОП-7 самых цитируемых СМИ России», — отметил генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.

На сегодняшний день News Media Holding представляет собой экосистему медиа, объединяющую 198 медиаплатформ. Его общая аудитория достигает 34 миллионов человек, а среднемесячный охват в социальных сетях составляет почти два миллиарда пользователей.



