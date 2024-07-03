Химик Серова рассказала, что лучше всего накипь в чайнике растворяют лимонная кислота и столовый уксус

Чтобы растворить накипь в электрочайнике, лучше всего залить в него раствор из лимонной кислоты или столовый уксус. Об этом изданию NEWS.ru рассказала преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Полина Серова.

Эти средства не подойдут для устройств с деталями из алюминия, так как тэны из данного металла взаимодействуют с кислотами. Эксперт добавила, что выбранное средство нужно поместить в электрочайник с водой и довести до кипения, так как растворение карбонатов лучше идет при нагревании.

Для очистки также можно взять напиток по типу «Кока-колы». Его разбавляют водой, либо используют в исходном виде.

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