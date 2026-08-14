Хабаровский экстремал прыгнул с триколором с небоскреба в Малайзии

Хабаровский экстремал Алексей Пыхов спрыгнул со 145-метровой высотки в Малайзии, прихватив с собой флаг России. Он рассказал «Известиям» , что участвовал в международных соревнованиях по бейсджампингу Terengganu International Basejump Challenge.

В соревнованиях участвовали около сотни спортсменов со всего мира. Пыхов занял второе место, совершив 14 прыжков с небоскреба. Один из них едва не отменили из-за сильного ветра, но хабаровчанин рискнул.

«Это далеко не первый мой прыжок с флагом на фестивалях в Малайзии, и данный не стал исключением. В мероприятии участвовали спортсмены из Новой Зеландии, Австралии, США, Великобритании, Таиланда, Китая, собственно, России, Малайзии», — сказал Пыхов.

По его словам, организаторы обычно заранее говорят участникам, чтобы те привозили с собой флаги. Когда атлеты прыгают, то полотнища достаются вместе с парашютом из прикрепленного за спиной ранца.