Хабаровские рыбаки перечислили способы убрать запах рыбы

После разделки рыбы обычное мыло не всегда справляется с запахом. Рыбаки рекомендуют нанести на руки зубную пасту, обработать кожу между пальцами и под ногтями, затем смыть ее теплой водой. Альтернативой могут стать сок лимона или лайма, пена для бритья либо соль в сочетании с мылом. После цитрусового сока кожу советуют увлажнить кремом.

Для мытья контейнеров народные средства с уксусом или пивом могут быть недостаточно эффективны. Рыбаки предлагают применять концентрат «Ника-2», который расщепляет органические загрязнения. Чтобы запах не впитывался в термоконтейнер, его можно заранее застелить плотным мусорным пакетом. После поездки тару следует промыть холодной водой с гелем для посуды: так жир не закрепится на стенках.

Лодку нужно ополоснуть чистой водой еще на берегу, чтобы удалить чешую, слизь и другие загрязнения. Тереть поверхность с песком нельзя: он может поцарапать материал. Затем нужно очистить ниши и отсеки, а судно оставить развернутым для просушки. Для обработки подойдут энзимные составы, средства для ПВХ и резины или хозяйственное мыло. Хлор, ацетон и жесткие щетки могут повредить покрытие.