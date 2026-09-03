Грибник Шайнуров посоветовал идти в лес через несколько дней после дождя

Опытный грибник Искандер Шайнуров рассказал, что после обильного осеннего дождя не стоит сразу отправляться в лес: грибнице нужно несколько дней, чтобы использовать влагу. Скорость появления грибов зависит от температуры, влажности и вида грибов, сообщает Сургут Информ .

Шайнуров пояснил, что обильные осадки создают благоприятные условия для грибов, особенно если после дождя сохраняется теплая и влажная погода. Однако на следующий день после ливня ждать полного грибного урожая обычно не приходится.

Первые грибы могут появиться через несколько дней при плюсовой температуре и без резких изменений погоды. Осенью похолодание заметно замедляет их рост, а заморозки снижают вероятность нового грибного выхода.

Разные виды грибов по-разному реагируют на осадки. Подберезовики и маслята могут вырасти быстрее, а боровикам и подосиновикам часто требуется больше времени. Поэтому за крупными и крепкими грибами лучше идти не сразу после дождя.

Сентябрьские и октябрьские дожди, туманы и обильная роса помогают лесной подстилке удерживать влагу. Если после них не наступает резкое похолодание, шансы на хороший сбор грибов возрастают.