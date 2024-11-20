Грабительница разбогатела из-за едва не снятого скальпа

NBC: женщина в США получит 967 тысяч долларов компенсации за нападение собаки

Промышлявшая кражами Талмика Бейтс из Калифорнии пострадала от нападения полицейской собаки и отсудила у властей почти миллион долларов. Об этом сообщил телеканал NBC .

Женщина находилась в розыске за кражу товаров из магазина косметики. В феврале 2020 года полиция настигла ее спрятавшейся в кустах. Служебная немецкая овчарка вцепилась Бейтс в голову.

После задержания американку увезли в больницу. Врачи диагностировали у нее легкую диффузную черепно-мозговую травму, посттравматическое стрессовое расстройство и наложили около 200 швов. Впоследствии женщина обратилась в суд.

«Здесь мы увидели, как обученный кинолог стоял рядом, пока его собака терзала безоружную молодую женщину, которая сдавалась», — настоял адвокат по гражданским правам Аданте Пойнтер.

Федеральный судья лишил офицера иммунитета, несмотря на то, что начальник полиции Брентвуда Тимоти Герберт счел его действия законными. Через шесть месяцев стороны пришли к соглашению. Администрация Брентвуда выплатит Бейтс 967 тысяч долларов.

Гораздо более внушительную сумму отсудил Николас Маррей у компании Johnson&Johnson. Из-за приема препарата «Риспердал» у него выросла грудь. Присяжные присудили потерпевшему восемь миллиардов долларов.