Госкорпорация «Роскосмос» показала «светящиеся» коралловые острова из космоса
Россиянам показали снимки «светящихся» атоллов, сделанные с орбиты Земли. Их опубликовала госкорпорация «Роскосмос», написал сайт телеканала «Звезда».
Все фотографии были сделаны космонавтом Александром Гребенкиным. Он запечатлел «светящиеся» атоллы — коралловые рифы, которые образуются над подводными вулканами и горами.
В Telegram-канале «Роскосмоса» отметили, что чаще всего такие рифы можно встретить в Тихом и Индийском океанах, в зонах теплых тропических и субтропических вод.
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