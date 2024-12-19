Голый мужчина ворвался в дом и попил воды из унитаза

В США голый мужчина напал на семью, чтобы попить воды из их унитаза

Обнаженный мужчина вломился в чужой дом, напугав его жителей в штате Пенсильвания. Он находился в сильном наркотическом опьянении, сообщило WJAC.

Жительница поселка Грэм сообщила о незваном госте в полицию. К ней в дом пришел обнаженный Китин Гейнс. Мужчина стал кричать, что «пришло время встретиться с Господом Богом».

После этого он накинулся на хозяйку и стал быть ее кулаками по голове. Женщина смогла вырваться. Кроме того, Гейнс закрылся с ее мужем и детьми в ванной комнате. Там он стал молиться и пить воду из унитаза.

Прибывшие полицейские стали выгонять неадекватного мужчину на улицу, но он оказал сопротивление. Одному из них американец сломал ребро и запястье. Позже Гейнса удалось задержать.

Пожарные спасли жителя штата Массачусетс, который пытался спрятаться от полиции в дымоходе. Когда он забрался туда, то застрял. Спасатели вытащили мужчину и передали правоохранителям.