Голоса в голове спасли британку от смертельной опухоли мозга

Жительница Великобритании узнала, что у нее развивается смертельная опухоль головного мозга благодаря галлюцинациям. Об этом сообщило издание Yahoo .

В 1984 году 40-летняя британка сидела дома и читала, когда услышала вежливый голос в своей голове. Он представился бывшим сотрудником детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит, а затем заявил, что хотел бы с подругой помочь ей.

Психиатр Айкчуку Обиало Азуонье диагностировал ей функциональный галлюцинаторный психоз и прописал антипсихотический препарат. Спустя две недели голоса прекратились, но потом вернулись и велели женщине пройти КТ в определенной клинике Лондона. Они сказали, что у нее опухоль мозга и воспаление ствола головного мозга.

Врачи не видели клинических оснований для исследования, но психиатр настоял. КТ подтвердило, что у женщины развилась менингиома.

По словам психиатра, это первый и единственный случай, когда голоса в голове назвали пациентке конкретный диагноз, направили в определенную больницу, а потом «выразили радость по поводу того, что она наконец получила желаемое лечение, попрощались и после этого исчезли». Опухоль женщине успешно удалили.

Ранее в Рузской больнице 21-летней пациентке удалили доброкачественную опухоль яичника.