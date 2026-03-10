Глава Союза дачников Чаплин призвал осмотреть фундамент и отмостку на наличие свежих трещин на даче после зимы

После зимнего периода первым делом владельцам дач следует провести тщательный осмотр дома и инженерных систем. Это поможет обеспечить сохранность имущества и личную безопасность, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он отметил, что важно осторожно заходить в дом и начинать с проверки отсутствия запаха газа, а затем внимательно осматривать потолки и стены на предмет протечек. Чаплин подчеркнул: «Я всегда рекомендую заходить в дом осторожно и первым делом проверять, нет ли запаха газа».

Также депутат предупредил, что нужно особенно внимательно осмотреть фундамент дома и отмостку на наличие свежих трещин или перекосов.

Кроме того, по словам Чаплина, стоит обратить внимание на нижние части заборов и опор для растений, которые могли быть повреждены из-за высоких сугробов.

Когда основная масса снега сойдет, но земля еще будет влажной, важно организовать отвод талых вод от фундамента дома и погреба. Для этого можно прорыть небольшие канавки по периметру построек. В саду в это время полезно разокучить растения, которые были окучены на зиму, и освободить от утяжелителей лапник на укрытиях.

Только после того как почва немного подсохнет, можно приступать к обрезке деревьев, уборке прошлогодней листвы и расконсервации водопровода. Однако спешить не стоит, так как ночные заморозки могут повредить трубы и шланги.