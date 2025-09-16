Глава Союза дачников Чаплин посоветовал осенью сажать плодовые деревья и кустарники

Осень — ключевое время для работ на даче, которые определят состояние сада и успех будущего урожая. Об этом рассказал депутат Государственной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с Life.ru .

Он подчеркнул, что осень — это не время прощания с дачей, а важный этап для подготовки к следующему сезону. «Правильно подготовленная почва, вовремя посаженные деревья и утепленные многолетники — залог того, что в новом сезоне мы встретимся не с проблемами, а с бурным ростом и цветением», — отметил Чаплин.

Эксперт рекомендует осенью сажать плодовые деревья и кустарники, так как почва еще сохраняет тепло, что помогает саженцам укорениться до морозов. Также он советует внести фосфорно-калийные удобрения для укрепления растений и обильный предзимний полив для защиты корней от вымерзания.

Осенняя перекопка почвы с добавлением перегноя, компоста или навоза улучшает ее структуру и плодородие к весне. Чаплин подчеркнул, что это золотое правило русского огорода, которое позволяет получить плодородную землю без спешки весной.