Глава Союза дачников Чаплин посоветовал до наступления морозов заняться удобрением почвы

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru рассказал россиянам, какие работы на даче следует успеть сделать до начала декабря.

Первое, на что обратил внимание эксперт, это опавшая листва. Чтобы она не привела к загниванию травы, ее лучше собрать и использовать для компоста.

«Кроме того, она может послужить защитным слоем для клумб. Если оставить ее на газоне, это может привести к загниванию травы весной», — добавил Чаплин.

В ноябре следует заняться почвой, добавив органические удобрения или перегной. Это будет эффективно лишь в том случае, если земля еще не успела промерзнуть. Растения, которые боятся холодов, стоит укрыть лапником, соломой или агроволокном. А обезопасить деревья от грызунов можно мешковиной или специальной сеткой, сообщил эксперт.