Глава Союза дачников Чаплин отметил, что для комнатного выращивания огурцов лучше всего подойдут самоопыляемые гибриды

В связи с ростом цен на огурцы в России депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин поделился советами, как вырастить свежие овощи прямо у себя дома. Об этом написал Life.ru .

Для начала нужно выбрать подходящие семена. По словам Чаплина, для комнатного выращивания лучше всего подходят самоопыляемые гибриды, которые устойчивы к ограниченному пространству и не требуют участия насекомых. Такие сорта легко найти в продаже, они имеют специальную маркировку на упаковке.

Освещение играет ключевую роль. Огурцам нужно максимально светлое место, поэтому лучше всего подойдет южное окно. В зимний период, когда световой день короткий, рекомендуется использовать фитолампы. По словам депутата, современные системы досветки позволяют полностью компенсировать нехватку солнечного света при минимальных затратах электроэнергии.

«Фитолампы позволят полностью заменить солнечный свет и обеспечить необходимую продолжительность „дня“ для рассады и взрослых растений», — отметил Чаплин.

Кроме того, важно правильно ухаживать за растениями. Полив должен быть регулярным, но умеренным, водой комнатной температуры. Для поддержания влажности воздуха можно использовать опрыскивание или поддоны с водой. Также не стоит забывать о своевременных подкормках комплексными удобрениями, разработанными специально для овощных культур.

Для вьющихся побегов необходимо заранее установить опоры или шпалеры. Это поможет сформировать компактный «огород» и повысить урожайность. При соблюдении этих условий свежие огурцы можно получать круглый год, независимо от цен в магазинах.