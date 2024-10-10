Гигантская комета приблизится к Земле

Недавно открытая комета, известная как C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, приблизится к Земле в субботу, 12 октября. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Она не пронесется по небу, а будет просто висеть и медленно менять свое положение от ночи к ночи», — заявили в публикации.

Руководитель Отдела метеорологической обстановки НАСА в Центре космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле Билл Кук рассказал, что на темном небе комета будет представлять собой яркий огненный шар с длинным вытянутым хвостом.

По его словам, это может быть последний раз, когда комету C/2023 A3 можно будет увидеть на небе в ближайшие 80 тысяч лет. По данным НАСА, комета совершит свой первый задокументированный пролет мимо Земли.

Вероятно, Tsuchinshan-ATLAS может стать станет одной из самых ярких комет за последние десятилетия, писали «Известия». Возможно, что она превзойдет даже C/2020 F3, полет которой наблюдали четыре года назад.

В сентябре прошлого года с Земли наблюдали полет кометы Нисимуру, названной в честь ее первооткрывателя Хидео Нисимуры.