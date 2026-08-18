Гигант в Черном море. Новый российский плавучий город вместит 2000 туристов

Российские инженеры спроектировали крупнейший в истории отечественного судостроения пассажирский круизный лайнер. Об этом со ссылкой на презентацию конструкторского бюро «Вымпел» сообщило РИА «Новости» .

За один рейс новый лайнер сможет перевести 2000 пассажиров. Ходить судно будет по маршрутам в Черном море. Предполагается, что новый проект серьезно усилит положение России на туристическом рынке: в КБ рассчитывают, что путешественников с удовольствием примут в Грузии, Турции, Болгарии и Румынии.

Технические характеристики позволят «плавучему городу» заходить и дальше. В перспективе лайнер будет способен курсировать по Средиземному морю.

В истории гражданского флота России судов такой вместимости еще не было. Авторы проекта обещают распланировать на его палубах десятки кают разных классов, вплоть до представительских сьютов с балконами. Предусмотрены и развлечения — от магазинов, до театра и теннисного корта.

До сих пор самым вместительным и современным пассажирским судном, построенным в современной России, оставался четырехпалубный теплоход «Мустай Карим» проекта PV300. Его сдали в эксплуатацию в 2020 году.

Новый проект КБ «Вымпел» превзойдет его по пассажировместимости более чем в шесть раз и станет первым отечественным лайнером подобного класса для дальних морских круизов.

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