Гигант в Черном море. Новый российский плавучий город вместит 2000 туристов
В России спроектировали крупнейший в истории страны круизный лайнер
Российские инженеры спроектировали крупнейший в истории отечественного судостроения пассажирский круизный лайнер. Об этом со ссылкой на презентацию конструкторского бюро «Вымпел» сообщило РИА «Новости».
За один рейс новый лайнер сможет перевести 2000 пассажиров. Ходить судно будет по маршрутам в Черном море. Предполагается, что новый проект серьезно усилит положение России на туристическом рынке: в КБ рассчитывают, что путешественников с удовольствием примут в Грузии, Турции, Болгарии и Румынии.
Технические характеристики позволят «плавучему городу» заходить и дальше. В перспективе лайнер будет способен курсировать по Средиземному морю.
В истории гражданского флота России судов такой вместимости еще не было. Авторы проекта обещают распланировать на его палубах десятки кают разных классов, вплоть до представительских сьютов с балконами. Предусмотрены и развлечения — от магазинов, до театра и теннисного корта.
До сих пор самым вместительным и современным пассажирским судном, построенным в современной России, оставался четырехпалубный теплоход «Мустай Карим» проекта PV300. Его сдали в эксплуатацию в 2020 году.
Новый проект КБ «Вымпел» превзойдет его по пассажировместимости более чем в шесть раз и станет первым отечественным лайнером подобного класса для дальних морских круизов.
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