GeoHealth: первые исследователи Марса столкнутся с опасной пылью и радиацией

Ученые из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии (США) обнародовали результаты анализа рисков для здоровья и жизни будущих исследователей Марса. Итоги работы опубликовал GeoHealth, сообщил Infox.ru .

Так, астронавтам предстоит столкнуться с воздействием множества потенциально токсичных веществ, таких как кремневая и железная пыль, образующаяся из базальтовых пород и нанофазного железа. Марсианская пыль опаснее земной из-за мелкодисперсных частиц, которые сложно вывести из дыхательных путей.

Не менее важен фактор радиационного воздействия: на Марсе уровень космической радиации значительно превышает земные показатели, что увеличивает вероятность онкологических заболеваний и иных долговременных последствий для здоровья. Для снижения соответствующих угроз предлагается использование защитных укрытий и подземное размещение жилых помещений.