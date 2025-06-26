Геммолог Шелементьев заявил, что определить месторождение бриллиантов до сих пор невозможно

Эксперт прокомментировал возможность установления точного месторождения драгоценных камней.

«Мы пытаемся это делать последние 10 лет. Для бриллианта это до сих пор невозможно, а вот для изумрудов, сапфиров и рубинов — вполне», — отметил специалист.

Он пояснил, что сложности касательно провенанса бриллиантов связаны с геологическими причинами. Кимберлитовые трубки, в которых находятся камни, не являются их первичной породой. До попадания в кимберлит алмазы могли проходить многомиллиардную историю, путешествуя под различными континентами.