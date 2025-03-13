Геммолог Иванова призвала покупать бриллианты только с сертификатом лаборатории

Эксперт-геммолог Елена Иванова в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, как отличить настоящий бриллиант от подделки.

Синтетические и природные камни имеют разные способы происхождения: первые создаются в лаборатории, а вторые добываются из земли. Оба типа бриллиантов обладают одинаковой твердостью, но различаются по цене и инвестиционному потенциалу.

Без специальных знаний и оборудования практически невозможно определить, какой бриллиант перед вами — природный или синтетический. Поэтому важно приобретать драгоценные камни только с сертификатом авторитетной лаборатории, сообщила собеседница. Она посоветовала обращать внимание на наличие всех необходимых печатей и подписей, а при любых сомнениях — обращаться к независимому геммологу.

Также рекомендуется покупать бриллианты у надежных продавцов с хорошей репутацией. Они смогут продемонстрировать вам камень до оплаты и предоставить всю необходимую информацию о его происхождении.