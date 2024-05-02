Frontiers in Marine Science: самую глубокую подводную пещеру обнаружили у берегов Мексики | 360°

Интересное 02 мая 2024, 18:20 Frontiers in Marine Science: самую глубокую подводную пещеру обнаружили у берегов Мексики

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Ученые обнаружили самую глубокую подводную пещеру в мире. Объект, известный как Таам Джа, расположен в заливе Четумаль возле побережья Мексики. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Frontiers in Marine Science.

По данным экспертов, глубина туннеля составляет не менее 420 метров. Предыдущий рекордсмен — дыра Дракона в Южно-Китайском море (301 метр).

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Во время исследования специалисты установили, что на соответствующем уровне показатели температуры и солености воды напоминают условия Карибского моря. Вероятно, там находится сеть пещер, связанных с океаном.