Фридайверы Алексей и Мария Левкины рассказали о подводном мире нижегородских водоемов

Супруги Алексей и Мария Левкины исследовали около 90 водоемов Нижегородской и Владимирской областей и рассказали о подводном мире нижегородских озер и рек. Об этом они сообщили в эксклюзивном интервью корреспонденту сайта pravda-nn.ru .

Под водой, по их словам, скрываются подводные воронки, родники, необычные растения, пресноводные медузы и даже затонувшая техника. Увидеть это своими глазами могут немногие.

История необычного увлечения началась с обычной экшн-камеры: Алексей взял ее на озеро и снял несколько кадров под водой в водонепроницаемом чехле. Снимки опубликовали в соцсетях, и подписчики стали просить больше таких фотографий. Так появился блог о подводном мире, которому супруги посвящают уже около трех лет.

Они снимают водоемы с лодки, используют подводные камеры, дроны и специальное оборудование. Примерно два года назад к видеосъемкам добавился фридайвинг — погружение на задержке собственного дыхания, без акваланга.

«Инициатором подводных съемок был я. Мы вместе ездили на озера, но Мария, в основном, отдыхала на берегу, а я всегда плавал и нырял. Первые подводные кадры я тоже делал самостоятельно», — делится Алексей.

Поначалу Алексей нырял один, используя простые маску, трубку и ласты, позже к нему присоединилась Мария. Сейчас подводные съемки и фридайвинг остаются для супругов увлечением, а не основной работой: Мария трудится в социальной сфере, Алексей — самозанятый. Доход от блога есть, но полностью обеспечивать себя им пара пока не может.