Французская почта выпустила марку с запахом круассана

Французская почтовая организация La Poste выпустила марку с ароматом круассана на сливочном масле. Об этом сообщили на ее официальном сайте .

Всего планируется напечатать до 600 тысяч таких марок, продавать их будут по цене 2,1 евро — почти вдвое дороже, чем выпечку. В самой почтовой службе назвали круассан символом французской кухни и влияния страны за рубежом.

Это уже не первый подобный эксперимент во Франции. В прошлом году почта выпустила 594 тысячи марок с запахом багета — чтобы его почувствовать, нужно потереть наклейку. Таким образом выразили уважение продукту, признанному нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.