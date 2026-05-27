Food & Function: вещество из бурой водоросли помогает замедлить возрастную потерю мышц

В будущем на основе соединения из морских водорослей могут создать средства против возрастной потери мышц. Ученые выделили вещество diphlorethohydroxycarmalol (DPHC) из бурой водоросли Ishige okamurae, сообщило Ura.ru о ссылкой на Food & Function.

По данным исследователей, вещество стимулирует сокращение скелетных мышц и способствует высвобождению ионов кальция из саркоплазматического ретикулума.

В экспериментах на клетках мышц и рыбках данио-рерио с искусственно вызванным старением после введения DPHC увеличилась физическая активность, улучшилось состояние мышц и вырос уровень клеточной энергии.

Лабораторные тесты также показали, что вещество помогает клеткам лучше справляться со старением, снижает окислительный стресс и восстанавливает выработку ATP — главного источника энергии для клеток.