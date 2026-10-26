Флористы раскрыли, как продлить жизнь букету цветов

Срезанные цветы дольше остаются свежими, если ежедневно менять воду, подрезать стебли и держать вазу в прохладе. Об этом Ura.ru сообщили во флористической среде.

Сразу после покупки цветы ставят в чистую вазу с прохладной водой. Стебли подрезают острым ножом под углом 45 градусов, а нижние листья удаляют, чтобы они не касались воды и не гнили. Воду меняют каждые 1–2 дня, а вазу тщательно промывают. Цветам нужно питание: в магазинах продаются специальные подкормки, а в домашних условиях можно добавить щепотку сахара и каплю отбеливателя, но важно не переборщить.

Букету вредит прямое солнце, сквозняки, батареи и фрукты рядом, выделяющие этилен. Лучше ставить вазу в прохладном месте с рассеянным светом. Розы любят глубокую воду и требуют ежедневной подрезки, хризантемы не терпят застоя воды, а тюльпаны нуждаются в холодной воде и не любят соседства с нарциссами. Общее правило одно: чем чище вода и свежее срез, тем дольше букет радует глаз.