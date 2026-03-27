Филолог Успенский рассказал, что во времена Древней Руси люди умело пользовались несколькими именами

Доктор филологических наук и член-корреспондент РАН Федор Успенский в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о многоименности в Древней Руси.

По словам эксперта, в древности люди умело пользовались несколькими именами, в зависимости от ситуации. Например, князь Мстислав Великий был Федором в церковной жизни, Мстиславом — в качестве правителя, Гарольдом — для внешнего мира.

«Я подозреваю, что на Руси даже и не знали, что он Гарольд», — отметил Успенский.

Практика многоименности существовала не только среди князей и бояр, но и во всех слоях древнерусского общества, добавил сайт KP.RU.