Филолог Пахомов заявил, что ударение в слове «баловать» в будущем будет падать только на первый слог

Научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН и председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов заявил в беседе с РИА «Новости» , что ударение в слове «баловать» в будущем будет падать только на первый слог.

По словам Пахомова, сейчас орфоэпический словарь признает равноправие вариантов «бАловать» и «баловАть». Однако скоро словари назовут основным «бАловать», а «баловАть» станет допустимой старшей нормой, добавил сайт телеканала «Звезда».

«Все меньше мы будем встречать в разговорной, живой, обиходной речи ударение „баловАть“, „баловАться“ — наверное, только от тех, кто привык так говорить, потому что знает, что так правильно, или хочет щегольнуть таким образцовым ударением», — рассказал филолог.