Филолог Микаллеф связала название просекко со славянским prosek
Название итальянского просекко могло произойти от славянского слова prosek, означающего просеку. Об этом рассказала филолог Лариса Микаллеф, передает «Абзац».
Микаллеф уточнила, что слово prosek появилось в словенском языке. Оно означало расчищенный участок леса или прорубленный в нем проход.
Это слово стало основой названия деревни Просек в итальянской провинции Триест. Позднее его получили сорт винограда и вино prosecco.
«Название prosecco на самом деле связано с одноименным селением возле провинции Триест. Prosek на словенском означает расчищенный участок леса или проход, прорубленный в лесу», — цитирует Микаллеф sibdepo.
Она добавила, что в праславянском языке существовали приставка «про» и корень «сек» в значении «рубить». Русское слово «просека» сохранило близкое значение.