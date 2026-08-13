Филолог Микаллеф связала название просекко со славянским prosek

Название итальянского просекко могло произойти от славянского слова prosek, означающего просеку. Об этом рассказала филолог Лариса Микаллеф, передает «Абзац» .

Микаллеф уточнила, что слово prosek появилось в словенском языке. Оно означало расчищенный участок леса или прорубленный в нем проход.

Это слово стало основой названия деревни Просек в итальянской провинции Триест. Позднее его получили сорт винограда и вино prosecco.

«Название prosecco на самом деле связано с одноименным селением возле провинции Триест. Prosek на словенском означает расчищенный участок леса или проход, прорубленный в лесу», — цитирует Микаллеф sibdepo.

Она добавила, что в праславянском языке существовали приставка «про» и корень «сек» в значении «рубить». Русское слово «просека» сохранило близкое значение.