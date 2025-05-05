Филолог Карабулатова назвала мифом то, что майская свадьба принесет несчастье

Доктор филологических наук и эксперт по пословицам и поговоркам Ирина Карабулатова объяснила, откуда пошло поверье о несчастливом браке, заключенном в последний месяц весны. Об этом написал Life.ru .

По словам ученой, в основе суеверия лежит практика ассоциирования по звуковому подобию. На ошибочное мнение, что слова «май» и «маяться» однокоренные, повлияло созвучие начал этих слов.

Название месяца май было заимствовано из римского календаря, в котором он посвящался нимфе Майе — кормилице Зевса. Предполагалось, что май — это месяц, который кормит весь год. В русской традиционной культуре это значение забылось, однако название месяца совпало с интенсивными сельскохозяйственными работами. Поэтому произошла другая интерпретация слова «май»: маета — хлопотное, трудозатратное дело.

В старину на май приходились основные посевные работы, тяжкий труд, результаты которого нескоро увидишь. Поэтому в этот период не рекомендовалось жениться.

Ирина Карабулатова советует не бояться того, что майская свадьба приведет к несчастливой семейной жизни. Брак — это земля, за которой нужно ухаживать, и тогда «маета возделывания» принесет плоды счастья и благополучия.