Фигурка Бобы Фетта из «Звездных войн» ушла с молотка за миллион фунтов

Невероятно редкая фигурка охотника за головами Бобы Фетта из «Звездных войн» стала самой дорогой игрушкой, когда-либо проданной на аукционе. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Daily Mail.

Пластиковое изделие было изготовлено в качестве прототипа производителем Kenner в 1979 году. После тестирования фигурку признали опасной для детей. В производство запустили ее модернизированный вариант.

Неизвестный покупатель приобрел оригинальную версию, стреляющую ракетами. Он заплатил 1,04 миллиона фунтов стерлингов (более 123 миллионов рублей).

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