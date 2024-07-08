Фейк: в России появилась система социального рейтинга граждан

Ряд Telegram-каналов растиражировал новость о том, что российские власти якобы вводят систему соцрейтинга граждан. Она будто бы аналогична той, что существует в Китае. На самом деле никакой «Большой брат» за россиянами не следит.

Фейк

В одном из проукраинских Telegram-каналов утверждается, что на основании этой системы будут оцениваться полезность человека для государства и его личные перспективы. Якобы проект социального скоринга «Мы» — это детище Российского государственного социального университета (РГСУ), а его заказчиком выступают власти.

Правда

Никакого цифрового концлагеря в России нет. Действительно, такая платформа существует и ее разработало ранее упомянутое учебное заведение, однако ни правительство, ни другие органы государственной власти участия в ее создании не принимали.

Платформа «Мы» необходима для того, чтобы каждый пользователь мог узнать свое место в обществе на данный момент и перспективы развития в дальнейшем. Примечательно, что тестирование проводится добровольно и даже анонимно, если человек не хочет делиться своими данными с третьими лицами.

Что касается Китая, то там у граждан нет права выбора: информация собирается в обязательном порядке, причем источниками сведений становятся банки, работодатели, налоговая служба и даже соседи.

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