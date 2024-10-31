«Феерический дебил». Россияне пристыдили Акунина за выпады в сторону русских писателей
Россияне раскритиковали писателя Бориса Акунина* после его негативных выпадов в сторону русской литературы. Сайт«Аргументы и факты» опубликовал мнение людей о нелестных высказываниях сочинителя.
Речь идет о презентации нового произведения Акунина* в Лондоне. На мероприятии автор решил порассуждать о творчестве великих российских писателей.
Александра Пушкина он обвинил в сочинении «двух глупых стихотворений», Михаила Лермонтова в «участии в колониальной войне», а Федора Достоевского назвал «мракобесом и ксенофобом».
Мнение россиян
Слова Акунина* сильно возмутили неравнодушных россиян. Например, женщина по имени Ева в своем комментарии назвала его «сучком по жизни» и пристыдила за то, что литератор поставил себя в один ряд с такими великими гениями как Пушкин и Лермонтов.
«Вот ведь ублюдок! Где ты, ничтожество, и где русская литература?» — вопросил мужчина с никнеймом Никитос.
Человек с ником Н.К. назвал Акунина* «феерическим дебилом» и признался, что жалеет потраченного времени на прочтение его книг.
«Старый дурак! Ведь хорошие книги писал… Лет 20 назад. А потом Господь талант забрал. За продажность его и двуличие», — предположила Татьяна.
Александр Х. задал Акунину* встречный вопрос — если литературовед так не любит Россию, то почему продолжает писать на русском языке? Также он назвал его «невежеством и серостью».
«Как? Как вообще это работало и жило в России? Он, как отвалившийся нарост. Отвалился и Слава Богу! Бесноватый сучок», — заявил пользователь сети с ником Астра.
Мужчина по имени Василий даже нашел признаки шизофрении у литератора. Он отметил, что у Акунина* «мозги набекрень».
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.