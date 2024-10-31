«Феерический дебил». Россияне пристыдили Акунина за выпады в сторону русских писателей

Россияне раскритиковали писателя Бориса Акунина* после его негативных выпадов в сторону русской литературы. Сайт «Аргументы и факты» опубликовал мнение людей о нелестных высказываниях сочинителя.

Речь идет о презентации нового произведения Акунина* в Лондоне. На мероприятии автор решил порассуждать о творчестве великих российских писателей.

Александра Пушкина он обвинил в сочинении «двух глупых стихотворений», Михаила Лермонтова в «участии в колониальной войне», а Федора Достоевского назвал «мракобесом и ксенофобом».

Мнение россиян

Слова Акунина* сильно возмутили неравнодушных россиян. Например, женщина по имени Ева в своем комментарии назвала его «сучком по жизни» и пристыдила за то, что литератор поставил себя в один ряд с такими великими гениями как Пушкин и Лермонтов.

«Вот ведь ублюдок! Где ты, ничтожество, и где русская литература?» — вопросил мужчина с никнеймом Никитос.