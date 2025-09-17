«ФедералПресс»: в Луков день 17 сентября запрещено давать в долг, лениться, спать днем
В среду, 17 сентября, православные вспоминают епископа Вавилу Антиохийского и его учеников. В народе этот день известен как Луков день, написал «ФедералПресс».
Епископ Вавила прославился своей стойкостью: он не позволил римскому императору Декию осквернить христианский храм. За это Вавила и его ученики подверглись пыткам и казни.
На Руси 17 сентября завершались полевые работы. Лук стал главным символом дня: его добавляли в блюда, пекли с ним пироги. Хозяйки начинали собирать урожай лука и развешивали луковицы у входа в дом для защиты от бед.
Верующие молились перед иконой Божией Матери «Неопалимая Купина», чтобы защитить дом от пожара. Девушки гадали по треску луковой шелухи в огне. Сны с 16 на 17 сентября считались вещими.
В Луков день было запрещено давать в долг, лениться, спать днем, разводить костры без необходимости и ссориться рядом с огнем.