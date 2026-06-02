«ФедералПресс»: в День Тимофея Грядочника следовало избегать ссор и обходить стороной рыжих кошек

На Руси 2 июня праздновали День Тимофея Грядочника, связанный с землей и огородом. В этот день существовало множество традиций и примет, которые помогали крестьянам в работе на поле и в огороде, написал «ФедералПресс» .

Праздник берет свое начало в XIII веке и связан с историей святого князя Довмонта, который принял православие и стал Тимофеем. День памяти князя совпал с временем активных посадок, и в народе его прозвали Грядочником.

Женщины в этот день тайно выходили в огород, чтобы никто не сглазил их будущий урожай. Они не говорили, что именно сажают, а утверждали, что просто пропалывают сорняки. На юге России первый плод закапывали в землю, а увядшие кусты окропляли святой водой.

Все вокруг превращалось в систему знаков. Кричание петуха или кваканье лягушки обещали щедрый урожай. Много шишек на елях предвещало хорошую зиму. А если пчелы жалили или кроты вылезали из нор, скоро должен был начаться дождь.

В этот день люди начинали утро с молитв, прося князя Тимофея и святого Фалалея о здоровье и защите посевов. Чтобы в доме водились деньги, женщины украшали углы жасмином.

Существовало также множество запретов. Нельзя было оставлять малышей с чужими, печь и месить тесто, беременным — шить и вязать. Также следовало избегать ссор и обходить стороной рыжих кошек, встреча с которыми сулила потерю денег.