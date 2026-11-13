«ФедералПресс»: в день Никодима и Спиридона 13 ноября под строгим запретом были ссоры

13 ноября православные чтят память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. Святые жили в XII веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря и тридцать лет исполняли одно послушание — пекли просфоры для богослужений, пишет «ФедералПресс» .

В народе называли Никодимовым днем, так как окончательно вступала в права зима. С Печерскими святыми связано предание о чуде: Спиридон потушил загоревшуюся печь своей мантией, которая осталась невредимой, поэтому святых почитали как хранителей от пожара.

Главным делом дня была забота о хозяйстве: кур переводили в зимние закуты, а хозяйки пекли курник — пирог, символизирующий достаток. Существовали строгие запреты: нельзя было бездельничать, оставлять дом неутепленным, давать деньги в долг, выбрасывать еду и ссориться (особенно рыбакам, чтобы не остаться без добычи).

Наблюдали за погодой: ясное солнце предвещало похолодание, а чириканье воробьев — тепло. В этот же день церковь вспоминает святого Стефана Милютина.