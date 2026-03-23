«ФедералПресс» сообщил о возможности возврата части денег, потраченных на покупки в Таиланде

Туристы из России могут вернуть часть денег, потраченных на покупки в Таиланде, благодаря программе VAT Refund for Tourists. Иностранные путешественники могут получить обратно 7% от стоимости покупок, однако возврат доступен только при выезде из страны и при соблюдении ряда условий, написал «ФедералПресс» .

Для оформления tax free необходимо, чтобы туристы были в Таиланде временно (по визе или без визы), лично вывозили товар в багаже или ручной клади и совершали покупку в магазине с отметкой VAT Refund for Tourists. Чаще всего tax free оформляют на электронику и косметику. Возврат НДС не распространяется на продукты питания, услуги, алкоголь, табак и товары, которые уже были использованы в стране.

Магазины с возможностью возврата (VAT Refund for Tourists) можно найти в торговых центрах, брендовых бутиках, а также в точках продаж ювелирных изделий и электроники. Сумма покупки в одном магазине за день должна составлять не менее 2000 тайских бат.

При оплате нужно попросить оформить форму P.P.10. Для этого потребуются загранпаспорт и чек. Форму выдают на каждую покупку отдельно, при этом оформить возврат можно только в момент приобретения товара.

Оформление tax free происходит в аэропорту до регистрации на рейс. Офисы VAT Refund работают в основных международных аэропортах Таиланда — Бангкоке (Suvarnabhumi), Пхукете, Чиангмае и Самуи. Чтобы избежать длинных очередей, лучше приезжать заранее, минимум за два-три часа до вылета.