«ФедералПресс» назвал пять краснокнижных животных Новосибирской области

В Новосибирской области уникальная природа: сибирская тайга соседствует с сухими степями, а Васюганские болота переходят в лесостепь с солеными озерами. Это место обитания редких представителей фауны. В своей статье «ФедералПресс» рассмотрел пять интересных животных, занесенных в Красную книгу области.

Трубконос большой (Murina hilgendorfi) — маленькая летучая мышь с вытянутыми в трубочки ноздрями. Ее мех создает эффект серебристого инея. Этот вид предпочитает одиночный образ жизни и встречается в смешанных и лиственных лесах с дуплистыми деревьями. Статус — редкий малоизученный вид. Для сохранения трубконоса нужно беречь дуплистые деревья и ограничивать вырубки в местах его обитания.

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) — крупная птица с размахом крыльев до 3,5 метра и весом до 11 кг. Оперение нежно-бело-розового оттенка. В Новосибирской области розовый пеликан эпизодически появляется на озере Чаны. Статус — сокращающийся в численности вид. Меры охраны включают создание особо охраняемых природных территорий в местах скопления птиц.

Обыкновенный щитомордник (Agkistrodon halys) — ядовитая змея средних размеров с ребристой чешуей. Встречается в лесах и на остепененных склонах. Статус — редкий вид с малой численностью. Для его сохранения необходимо запретить отлов и беречь биотопы.

Сибирский хариус (Thymallus arcticus) — рыба средних размеров с характерным крупным спинным плавником. Обитает в верховьях рек бассейна Оби. Статус — редкий вид с малой численностью. Для сохранения хариуса нужно бороться с браконьерским ловом и запрещать хозяйственную деятельность в водоохранных зонах.

Шмель скромный (Bombus modestus) — неброский шмель длиной до 18 мм. Предпочитает увлажненные пойменные луга и лесные поляны. Статус — редкий вид с малой численностью. Меры охраны включают запрет на сенокос в ранние сроки и отказ от применения инсектицидов.