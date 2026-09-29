«ФедералПресс»: на Руси свадьба, сыгранная 30 сентября, считалась несчастливой

30 сентября наступает день Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, который в народе прозвали Вселенскими бабьими именинами. Согласно преданию, во II веке в Риме жила вдова София с тремя дочерьми. Когда правитель Адриан потребовал от них отречься от веры, даже девятилетняя Любовь не дрогнула. Детей казнили на глазах у матери, София умерла от горя через три дня у их могил. Все четверо стали святыми мученицами, рассказал «ФедералПресс» .

На Руси в этот день женщины собирались вместе и плакали, оплакивая свою тяжелую долю. Слезы считались священным очищением. После этого они умывались особой водой и выливали ее под дерево, чтобы беды ушли. Затем начиналось веселье с богатыми столами, песнями и угощением соседей.

В праздник женщинам запрещалось работать по дому — шить, стирать, делать уборку. Все это ложилось на плечи мужчин. Свадьба, сыгранная 30 сентября, считалась несчастливой. Особенно строго запрещалось оскорблять женщин: мужчина, который поднимал руку или говорил грубости, навлекал на себя гнев Богородицы. Можно было сходить в храм, поставить свечи за здоровье семьи, поплакать от чистого сердца и угостить близких хлебом и пирогами.

Приметы подсказывали погоду. Если 30 сентября идет дождь, весна наступит рано. Гром предвещает долгую и теплую осень. Улетевшие журавли — зима близко и будет морозной. Туман, который не рассеивается к вечеру, — жди суровой зимы. Собака, крутящаяся и лающая без причины, предвещает похолодание.