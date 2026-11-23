24 ноября православные чтят память преподобного Феодора Студита. В народном календаре этот день связан с подготовкой к зиме и домашними обрядами, пишет «ФедералПресс» .

К этой дате старались завершить все сельскохозяйственные работы, иначе следующий год обещал быть неурожайным. Главным блюдом были горячие щи, которые варили всей семьей для тепла зимой. Хозяйки выбрасывали треснувшую посуду, чтобы избавиться от негатива, и рассыпали соль на пороге для защиты дома от зла.

Существовали и девичьи гадания: на чесноке (четное число зубчиков сулило перемены) и на суженого (перед сном ели соленое и оставляли воду, чтобы увидеть жениха). В этот день избегали переедания, ссор и долгого сна, а свадьбы переносили на другое время. Особую осторожность проявляли с огнем из-за риска пожаров.