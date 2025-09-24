«ФедералПресс»: Федорины вечерки запрещают лениться и вести пустые разговоры

24 сентября знаменует начало дождливой осени и завершение полевых работ. В этот день на Руси заканчивали уборку урожая и готовились к зиме. Преподобная Феодора Александрийская — одна из самых почитаемых святых. После совершения тяжкого личного греха она решила искупить вину и полностью посвятить себя Богу, написал «ФедералПресс» .

Чтобы ее не нашли, Феодора переоделась в мужскую одежду и поступила в мужской монастырь под именем Феодор. Там она выполняла самые трудные послушания и тяжелую работу, постилась и молилась. Тайна открылась только после ее смерти.

В этот день крестьяне спешили закончить последние дела: убрать урожай, досушить зерно, перенести ульи в омшаник. Главная традиция — капустники. Женщины собирались вместе, шинковали капусту и готовили из нее щи, борщи, пирожки и заготовки на зиму.

Среди запретов дня — запрет на лень и пустые разговоры. Нельзя лгать — правда все равно откроется. Также запрещается поднимать предметы на дороге, чтобы не привлечь беду в дом.

Среди примет: если пчелы еще летают — осень будет долгой и теплой; муравейники стали выше обычного — жди сильных морозов.