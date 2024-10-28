Проект носит благотворительный характер. Часть доходов от продажи направляют различным организациям, чтобы оказать помощь, например, в защите животных и экологии. Более чем за 30 лет создатели календарей пожертвовали 3,5 миллиона долларов (более 340 миллионов рублей).

В 2025 году деньги передадут на поддержку детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Кроме того, средства получат сельские пожарные службы и объединения, которые заботятся о диких животных.