«ФедералПресс»: для рассады на подоконнике нужно выбирать качественные семена

В начале весны обычно сажают томаты, перцы, баклажаны, капусту и огурцы для теплицы. Лук-порей, корневой сельдерей тоже высевают в это время. Для открытого грунта в конце месяца сажают огурцы, кабачки, патиссоны и тыкву. что касается цветочных культур, из них стоит выбрать петунию, лобелию и гвоздику Шабо.

Эксперты напоминают, что выбрать нужно качественные семена. Лучше покупать их у проверенных производителей. Земля должна быть питательной и рыхлой. Также можно обработать ее слабым раствором марганцовки.

Перед посадкой замочите семена в воде или специальном растворе. Затем разложите их на влажную землю и засыпьте тонким слоем. Опрыскайте водой из пульверизатора и создайте парниковый эффект, накрыв емкость пленкой или стеклом. Поливайте утром теплой отстоянной водой. Через две-три недели после всходов используйте комплексные минеральные удобрения, дали советы специалисты.